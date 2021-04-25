شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يغيب عن مواجهة البنك الأهلي بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات في حكم المؤكد غياب حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه، أمام البنك الأهلى في الدورى العام.
ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي غدا الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي، عند التاسعة والنصف مساء.
وواصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خوض البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من الإصابة، وذلك خلال الأيام الماضية دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وهو ما يؤدى لغياب قائد الفريق عن مواجهة البنك الأهلى واستمرار ومشاركة حمزة المثلوثى.
وكان حازم قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا له كي يتمكن من العودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.