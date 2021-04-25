شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يغيب عن مواجهة البنك الأهلي بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات في حكم المؤكد غياب حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه، أمام البنك الأهلى في الدورى العام.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي غدا الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي، عند التاسعة والنصف مساء.

وواصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خوض البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من الإصابة، وذلك خلال الأيام الماضية دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وهو ما يؤدى لغياب قائد الفريق عن مواجهة البنك الأهلى واستمرار ومشاركة حمزة المثلوثى.

وكان حازم قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا له كي يتمكن من العودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.