شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالتتويج بكأس اليد و«ثلاثية» القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاش مجلس إدارة الأهلى وجماهيره أمس الأول ليلة رمضانية سعيدة بعد نجاح فريق كرة القدم في استعادة ذاكرة الانتصارات والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفريق الكروى الأول بإنبى في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13، فضلا عن نجاح فريق كرة اليد في الفوز بكأس مصر على حساب نظيره الزمالك والثأر من هزيمته قبل أسبوع وخسارة درع الدورى أمام أبناء القلعة البيضاء، ووعد مجلس الأهلى بمكافأة لاعبى اليد لإحراز الكأس فضلا عن فك تجميد مستحقات لاعبى الكرة.

ومن جانبه قال بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول: «قدمنا مباراة جيدة أمام إنبى ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين». وأضاف: «كانت هناك ٤ تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك ٨ مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».

وأكمل المدير الفنى للأهلى: «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، والمباراة كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة. أنا فخور بفريقى، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة».

وأكد موسيمانى أن الفرص التي أتيحت للفريق لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة.

واختتم موسيمانى تصريحاته بالتأكيد أنه عقد جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه في ظهره، وينتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه، والذى يتوقعه منه الجميع، واليوم رد الشحات بشكل عملى في الملعب وأحرز هدفًا ونجح في صناعة الهدف الثانى.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة: «حققنا مكاسب كبيرة بالفوز على إنبى، أبرزها عودة بعض اللاعبين، بالإضافة إلى منح الفرصة للصاعدين كما حدث من خلال الدفع بأحمد نبيل كوكا».

وأضاف: «لم أرَ في حياتى مثل هذا التلاحم الرهيب في المباريات. أول مرة في تاريخ العالم نخوض مباراة كل 3 أيام».

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الأهلى يستعد لمواجهة المصرى، وبعدها سيواجه الجونة وبعدها سيبدأ مباريات الدور الثانى أمام المحلة ثم يواجه الاتحاد ثم الزمالك، وبعدها يعود لاستكمال منافسات دورى أبطال إفريقيا. وهاجم عبدالحفيظ اتحاد الكرة لرغبته في إنهاء مسابقة الدورى في توقيت معين، ولكن هذا الأمر يأتى على حساب اللاعبين والأندية التي تدفع الثمن غاليًا بسبب ضغط المباريات الرهيب الذي نتعرض له.

وعلى صعيد فريق كرة اليد، وجه طارق محروس، المدير الفنى، الشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادى، على مساندته للفريق خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادى الزمالك.

وأوضح أن الخطيب قدم رؤية ثاقبة عقب خسارة اللقاء الفاصل على لقب الدورى، بعد أن اجتمع باللاعبين ووضع ثقته الغالية بالفريق، وهو ما ألهب حماس الجميع ليكونوا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية.

وأشار إلى أن بطولة الكأس غالية، وجاءت في وقت مهم للغاية، لتثبت أن الأهلى يملك فريقًا قويًّا قادرًا على الفوز بالبطولات.

وأضاف: «واجهنا خصمًا قويًّا، ونجحنا في التغلب عليه بجدارة وبشهادة الجميع. جماهير الأهلى تستحق أن تحتفى بفريقها الذي قدم واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق».

وألمح محروس إلى أن الجهاز الفنى يعمل على بناء جيل قوى من اللاعبين لفريق اليد، وهو ما يعنى تأمين مستقبل اللعبة بالنادى لسنوات قادمة، من خلال العناصر الشابة التي تمثل القوام الأساسى وتستلهم الخبرات من اللاعبين الكبار. وشدد على أن اللاعبين بحاجة إلى الاستمرار في الدعم والمساندة، وأن البطولات مقبلة في ظل العمل بشكل مستمر على التطوير والوصول إلى أفضل المستويات.