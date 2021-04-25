شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يبحثان استعدادات مشاركة مصر في أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، رئيس اتحاد السباحة، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بمشاركة الاتحادات المصرية ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.

كما تناول الاجتماع المستجدات الخاصة بمراجعة اللائحة المالية للهيئات الرياضية، والمقترحات المقدمة بشأنها من أجل تحقيق الإصلاح للهيئات الرياضية، وضمان تحقيق المعاملة القانونية المناسبة لها بحسب طبيعة كل هيئة تسهيلاً للإجراءات، وتحقيقاً للصالح العام.

كما تطرق الاجتماع للحديث حول استعدادات اللجنة الأوليمبية المصرية لاستقبال مجلس اللجان الأوليمبية «الأنوكا» خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية مع لاعبي المصارعة الرومانية المتأهلين لأوليمبياد طوكيو للوقوف على متطلباتهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع اتحاد المصارعة.