شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعد أبطال المصارعة بحل أزماتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ،اليوم الأحد بديوان الوزارة، اجتماعا مع لاعبي منتخب مصر للمصارعة الرومانية المتأهلين لأوليمبياد طوكيو 2021؛ للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفترة المقبلة استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية.

حضر الاجتماع المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية، ورئيس اتحاد المصارعة اللواء عصام نوار، ونائبه اللواء محمد محمود، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير، والدكتور وليد الملاح شركة روابط، واللاعبون «محمد إبراهيم كيشو، هيثم فهمي، محمد مصطفى، عبداللطيف منيع».

وطالب الدكتور أشرف صبحي من اللاعبين بالتركيز التام خلال الفترة الراهنة في تدريباتهم، وقيام اللجنة الأوليمبية بالتنسيق مع اتحاد المصارعة في توفير كافة الاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم، وإنهاء إجراءات المعسكر الخارجي المقرر إقامته لهم بدولة بولندا استعداداً للأوليمبياد.

واتفق الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية مع اللاعبين على تقديم الخطة التدريبية الكاملة لهم، وجميع احتياجاتهم إلى اللجنة الأوليمبية للتنسيق والمتابعة مع اتحاد المصارعة في تنفيذها، إضافة إلى توفير زملاء تدريب لهم من لاعبي المنتخب في نفس الأوزان للتدرب معهم وفق التوقيتات التي سترد بالخطة التدريبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة تقديم كل الدعم والمساندة لأبطال مصر الرياضيين، بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المعنية، في سبيل استدامة تحقيق الإنجازات، ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبهم، أكد لاعبو المصارعة الرومانية- المتأهلون إلى أوليمبياد طوكيو- التزامهم الفترة المقبلة بخططهم التدريبية، والتركيز في المعسكرات التدريبية في إطار الاستعداد والتأهيل اللائق للأوليمبياد سعياً لتحقيق ميداليات أوليمبية لمصر.