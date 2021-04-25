شكرا لقرائتكم خبر عن ماجوير: كنا الأفضل أمام ليدز يونايتد وينتظرنا أسبوع كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، على تعادل فريقه السلبي أمام ليدز يونايتد، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماجواير لشبكة «سكاي سبورتس»: «كانت مباراة متقاربة، ولكن سيطرنا على اللقاء بدون معاقبتهم، كنا نعرف الطريقة التي سيلعبون بها، خط الهجوم لدينا يحب أن يلعب بأسلوب لاعب أمام لاعب، ولكن لم تسير الأمور بصورة جيدة معنا اليوم، قلصنا من خطورتهم، تمتعنا بالصلابة فقط ولم نصل إلى الهدف، كانت الحدة موجودة، وحاول الفريقان اللعب بالأسلوب الصحيح، كانت الفرصة الأفضل في المباراة من نصيب برونو فيرنانديز، وفي يوم آخر سيسجل تلك الفرصة في الشباك وسنحصد النقاط، أمامنا أسبوع كبير».