شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية بعد تغلبه في المباراة النهائية على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد.

اللقاء شهد أداء دفاعيا من قبل الديوك ومحاولة الهجوم بالكرات المرتدة السريعة ولكنها لم تأت بجديد نظراً للتنظيم الجيد الذي حافظ عليه رفاق المدرب جوارديولا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إيميريك لابورت في الدقيقة 82 من رأسية رائعة على يسار حارس مرمى فريق توتنهام.

وتأتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لتكمل مسيرة الموسم الرائع الذي يعيشه مانشستر سيتي بتصدر ترتيب البريميرليج والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل عدد ألقاب مانشستر سيتي من البطولة الإنجليزية العريقة إلى 8 متساوياً مع ليفربول في الصدارة متفوقين على مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي أصحاب الخمس ألقاب.