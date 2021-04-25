شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتأهل لنهائي أفريقيا للكرة الطائرة ويضرب موعدًا مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الترجي التونسي، مساء اليوم، إلى نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأندية البطلة، المقامة حاليا في تونس، وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على مواطنه الأولمبي القليبي 3-0 (25- 13 و25- 21 و25- 20).

وبذلك سيواجه الترجي، في النهائي، بعد غد، الزمالك الذي تأهل في وقت سابق إلى هذا الدور.

وتفوق الزمالك على السويحلي الليبي بثلاثة أشواط نظيفة، تفاصيلها (25- 23 و25- 18 و25- 19).