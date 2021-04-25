شكرا لقرائتكم خبر عن دارميان: مباراة هيلاس فيرونا صعبة واقتربنا من تحقيق الدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الإيطالي ماتيو دارميان، لاعب إنتر ميلان، بأن النيراتزوري اقترب من لقب الكالتشيو بعد الفوز على هيلاس فيرونا، وسجل دراميان هدف فوز إنتر الوحيد على حساب فيرونا، اليوم الأحد، لحساب الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وقال دراميان: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، من الصعب مواجهة فيرونا، فهم فريق شرس ويلعبون كرة قدم جيدة، النتيجة هي الشيء الوحيد المهم، لقد حصلنا على ثلاث نقاط، والهدف اقترب أكثر من أي وقت مضى، نشعر بتحسن، نحن نتدرب لنكون مستعدين ونعيش هذه المشاعر، نحن سعداء اليوم، النقاط الثلاث أهم ما في المباراة، لقد حققنا فوزا حاسما».

وأضاف: «كل واحد منا يعمل بجد خلال الأسبوع، المدرب يريدنا دائما أن نبقى في كامل تركيزنا، في مثل هذا الموسم الطويل والصعب، كل شخص في الفريق مهم، أشعر بثقة المدرب وزملائي وكل شيء يصبح أسهل، لاوتارو ولوكاكو أفضل مني في تسجيل الأهداف، لكن طالما نفوز بالمباريات، يصبح كل شيء على ما يرام».