شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعادل مع سان جيرمان في دوري الأبطال للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجلت جنيفر إيرموسو مهاجمة برشلونة، هدفا مهما خارج الديار ليتعادل فريقها 1-1 مع باريس سان جيرمان في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، اليوم الأحد.

تقدم الفريق الزائر في الدقيقة 13 بواسطة إيرموسو التي استغلت ارتباك كريستيان إندلر حارسة سان جيرمان، لتضع الكرة برأسها في الشباك بعد تمريرة عرضية من لاعبة الوسط أيتانا بونماتي.

وأدرك سان جيرمان التعادل بعد 8 دقائق أخرى بضربة رأس آلانا كوك من مسافة قريبة، قبل أن تنقذ إندلر العديد من الفرص الخطيرة خلال الشوط الأول المثير.

وأهدرت البديلة أسيسات أوشوالا فرصة سانحة لوضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 77.

ويلتقي بايرن ميونخ مع تشيلسي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في وقت لاحق اليوم الأحد.