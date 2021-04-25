شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم تورينو يشعل صراعا إيطاليا إنجليزيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن وجود منافسة قوية بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد على التعاقد مع المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي، نجم تورينو.

ويرتبط بيلوتي، بعقد مع تورينو حتى صيف 2022، وقد ترددت بعض الأنباء عن نية ناديه في تجديد عقده، ولكن في حالة رغبته في الرحيل، فسيتم الموافقة على بيعه هذا الصيف مقابل 25 مليون يورو، على الرغم من وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد مهتمان بضم بيلوتي في الصيف المقبل، ويسعى ليفربول للتعاقد مع مهاجم قوي بعد خروج الفريق من الموسم الجاري بدون أي لقب، بينما يرغب مانشستر يونايتد في إيجاد بديل لمهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني، الذي اقترب من مغادرة أولد ترافورد.

وارتبط اسم بيلوتي أيضا بناديي روما وميلان، اللذين وضعاه كخيار أول في الصيف، وسجل بيلوتي 12 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 29 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.