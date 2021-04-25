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اقتربوا من المشاركة.. سيد عبد الحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف المصابين وموعد عودتهم خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: «علي معلول ظهير أيسر الفريق سيعود أوائل شهر مايو، أما محمد هاني فقد يعود للتدريبات قبل مباراة المصري أو بعدها على أقصى تقدير».

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «أما جونيور أجايي فسيبدأ مرحلة التأهيل خلال يومين ويستمر بها حوالي 10-12 يوما، ومحمود وحيد قد يعود للتدريبات عقب مباراة المصري، أما محمد محمود فمازال بحاجة للوقت».

وتابع عبد الحفيظ: «محمود متولي بات جاهزا، ومشاركته ورادة في المباريات المقبلة (عقب لقاء المصري)».

وعانى الأهلي من نقص كبير في اللاعبين بسبب الإصابات وبلغ عددهم أكثر من 10 لاعبين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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