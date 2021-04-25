شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يطلق فعاليات متنوعة للاعبين والمجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الذيد باقة من فعالياته المتنوعة التي يستهدف من خلالها لاعبو النادي والأجهزة الإدارية والفنية علاوة على كافة أفراد المجتمع في مجموعة منتقاة من البرامج الرمضانية الزاخرة، وتتنوع الفعاليات لنادي الذيد لتشمل فعاليات رياضية وأخرى ثقافية واجتماعية وإنسانية في باقة تم الإعداد لها مبكراً من خلال الإدارة التنفيذية للنادي واللجنة الثقافية والمجتمعية والتي تنسجم مع خطط واستراتيجيات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة.

وتشمل الفعاليات الرمضانية تقديم برامج تدريبية رياضية وإقامة ندوة بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث بجانب طرح مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم وتنظيم محاضرة عن اغتنام مواسم الطاعات لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.

وتشمل الفعاليات المتنوعة للنادي أعمال إنسانية منها تقديم ستين وجبة إفطار يومياً بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية فرع الذيد وتنظيم أمسيتين ثقافيتين علاوة على تقديم حلقات مصورة عن إعداد وجبات طعام للاعبي النادي لإرشادهم بطرق التغذية المناسبة لهم خلال الشهر الفضيل.

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي أهمية حضور المجتمع لكافة فعاليات نادي الذيد خلال شهر رمضان الكريم والتي تشكل فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية ومحاضرات متنوعة حافلة لتتناسب مع رؤية النادي في تنظيم أنشطة خلال شهر رمضان المبارك وتعزز من نشر ثقافة الرياضة المجتمعية خلال الشهر الفضيل.