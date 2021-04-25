شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات وأدنوك يطلقان مبادرة تحدي قيادة الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق فريق الإمارات بالتعاون مع أدنوك مبادرة تحدي رمضان لقيادة الدراجات، وذلك بهدف تشجيع طلبة المدارس على قيادة الدراجات والحفاظ على لياقتهم خلال الشهر الكريم.

وتشجع الحملة طلبة المدارس على الاستفادة من الطقس المعتدل والخروج لقيادة دراجاتهم لمسافات محددة، وذلك من خلال منحهم جوائز متنوعة تشمل حزمة الدراجات من فريق الإمارات، فضلاً عن قميص موقع من طواف الإمارات.

وتم إطلاق المبادرة بالشراكة مع خمسٍ من مدارس أدنوك، هي ساس النخل، والرويس، وغياثي، ومدرسة مدينة زايد، والمدرسة الكندية الدولية، وستكون المبادرة مفتوحة لجميع الأطفال تحت 16 عاماً في دولة الإمارات.

وقال تادي بوجاتشار، الفائز في جولة فرنسا 2020: «لطالما سُررت بالعدد الكبير من الأشخاص الذين يقودون دراجاتهم هنا في دولة الإمارات، ولاسيما الأطفال الصغار. ولهذا أنا فخور بمساهمتي ودعمي لهذا المشروع، وتكتسي المبادرة أهمية خاصة لكونها تقام خلال شهر رمضان، حيث لا يولي الناس أهمية كبيرة للرياضة والأنشطة البدنية في هذا الشهر».

وقال ياسر سعد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج في أدنوك: «تعكس شراكتنا مع فريق الإمارات الأهمية التي توليها أدنوك لتشجيع اتباع نمط حياة صحي وضمان صحة وعافية المجتمع، حيث نلتزم بالمساهمة في تحقيق الهدف الثالث من أهداف الاستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يتمثل في ضمان الحياة الصحية وتعزيز رفاهية الجميع»