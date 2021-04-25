شكرا لقرائتكم خبر عن 108 ملايين إسترليني لاستضافة نزال جوشوا - فيوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن تقديم المملكة العربية السعودية عرضاً بقيمة 108 ملايين استرليني لاستضافة نزال القمة البريطاني بين الملاكم أنتوني جوشوا وغريمه تايسون فيوري في الصيف. ووافق الملاكمان البريطانيان على خوض نزالين على لقب الوزن الثقيل وسط منافسة من الشرق الأوسط وبريطانيا وآسيا والولايات المتحدة لاستضافة الحدث وسيحصل كل منهما على 54 مليون إسترليني. ويتقاسم جوشوا وفيوري عدد الألقاب لكن النزال المرتقب سيحسم لأول مرة هوية البطل منذ لينوكس ليويس عام 1999.

وكان جوشوا زار السعودية في ديسمبر 2019 عندما واجه أندي رويز جونيور للمرة الثانية بعدما تخلى عن عرشه للمكسيكي -الأمريكي في نيويورك وكان المبلغ الإجمالي للنزال 43.25 مليون استرليني.

وعبر ايدي هيرن وكيل جوشوا عن قلقه من إقامة النزال في الصحراء في شهري يوليو أو أغسطس لكن غالباً سيقام النزال في صالة مغلقة بمدينة جدة كما حصل عندما هزم جوشوا رويز في 2019.

من جهته، علق بوب أروم وكيل فيوري: «لدينا عقود المكان الآن، إنها خطوة كبيرة. نوقع حالياً الأوراق مع الجانب السعودي».

وعلق هيرن وكيل جوشوا: «تم توقيع العقد والموافقة على مكان النزال وسيجري الإعلان عنه رسمياً قريباً. إنه أكبر حدث في 2021».