شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الحمرية بطل كأس القوس والسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الحمرية ببطولة كأس الإمارات للقوس والسهم فئة الشباب (المرحلة الرابعة)، والتي أقيمت منافساتها السبت بمشاركة 8 أندية، استطاع خلالها أبطال الحمرية مواصلة التفوق واحتكار المراكز الثلاثة الأولى عبر فوز عبد الرحمن وميض بالمركز الأول، وحل زميله رحمة خالد الشامسي في المركز الثاني، ونال محمد عبد الرحمن من الحمرية أيضاً المركز الثالث.

وأعرب جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن سعادته بالنتائج المشرفة التي يحققها لاعبو النادي في مختلف الأنشطة، مثمناً جهود اتحاد الإمارات للقوس والسهم على تنظيمه مثل هذه البطولات وحرصه على استمرارية النشاط البدني مما يعزز من تطوير مستوى اللاعبين وعدم انقطاعهم عن التدريب وصقل مهاراتهم.

وأكد حميد بن غدير عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الألعاب الفردية، أن الحمرية منذ إدراج لعبة القوس والسهم أظهر تميزاً واضحاً عبر احتكار المراكز المتقدمة على مستوى المسابقات المحلية، فضلاً عن العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات.