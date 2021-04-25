بطولة ألمانيا: فوز لايبزيغ يؤجل حسم اللقب مجدداً

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برلين: أجّل نادي لايبزيغ لليوم الثاني على التوالي، تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتحقيق انتصاراً 2 صفر على ضيفه شتوتغارت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليغا الأحد.

وكان ماينتس أرجأ السبت حسم اللقب بإسقاطه بايرن المتصدر 2 1، وكانت خسارة لايبزيغ ستوفّر عليه الانتظار حتى المرحلة المقبلة للتتويج.

وسجل هدفي لايبزيغ المالي أمادو هايدارا (46) والسويدي إميل فورسيبرغ (67 من ركلة جزاء).

ولعب شتوتغارت غالبية المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الفرنسي ناويرو أحمدا (19 عاماً) في الدقيقة 14.

وبالتالي كرر فريق المدرب يوليان ناغلسمان فوزه على شتوتغارت، إذ كان تفوق عليه في مرحلة الذهاب بهدف نظيف من توقيع الإسباني داني أولمو.