شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عم رجب بكار لاعب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم، الأحد، عم رجب بكار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى على تقديم العزاء للاعب قائلة، "نادي سيراميكا ينعي بخالص الحزن والآسى عم الكابتن رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم".

وفى سياق متصل، يعقد مسئولو سيراميكا جلسة مع رجب بكار خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره من البقاء داخل صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أو الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول داخل جهاز الكرة بفريق سيراميكا أن اللاعب بات على رادار الزمالك فى خريطة التعاقدات الصيفية لتدعيم الجبهة اليمنى، مؤكدا أن اللاعب أصبح هدفا لأندية القمة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه.

وأوضح المصدر أن مسئولى سيراميكا وعدوا اللاعب بتحديد مصيره خلال الأيام المقبلة، سواء بالبقاء داخل صفوف الفريق أو الرحيل، الأمر الذى تقبله رجب بكار بصدر رحب مؤكدا لهم أنه سيركز مع سيراميكا لوضعهم في مكانة متقدمة بالدوري.

وانتقل رجب بكار إلى سيراميكا من بيراميدز موسما على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح لنادي سيراميكا بشراؤه عقب نهاية الإعارة.