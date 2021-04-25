شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. مختار التتش أكثر اللاعبين مشاركة فى نهائى الكأس بـ11 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك حول نجوم مختلفين فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم، أبرز معلومات عن مختار التتش أيقونة النادى الأهلى.

بداياته

ولد محمود مختار رفاعي والشهير بمختار التتش فى 29 سبتمبر 1905 بالسيدة زينب بالقاهرة، وفى الثامنة عشر من عمره شارك مع فريق مدرسة محمد على الابتدائية وكان أصغر لاعبيها جسما وسنا ولكنه كان أكثرهم مهارة، انتقل بعدها إلى مدرسة السعيدية وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق وحصل على البكالوريا.

اكتشفه النادي الأهلي وضمه للفريق الأول عام 1922 ، وكانت أولى مبارياته مع الأهلي ضد فريق الطيران الإنجليزى في الكأس السلطانية وفاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف أحرز التتش فيها هدف الفوز

لقب التتش

يرجع لقب مختار بالتتش إلى اللورد لويد، المندوب السامي البريطاني فى مصر آنذاك، وكلمة التتش تطلق على لاعب السيرك صغير الحجم سريع الحركة الذى يبهر المشاهدين بحركاته وقفزاته ومرونته.

كان اللورد لويد لاعب كرة قدم قديما ولذلك كان يحرص على متابعة مباريات كرة القدم في مصر وعندما شاهد مختار يلعب أعجب به إعجابا شديدا حتى إنه كان يخبر جلسائه بأن تحكم قدم التتش بالكرة أفضل من تحكم يدى اللورد بالبرتقالة، وكان كلما يقابله يبادره بقوله (هاللو تتش).

إنجازاته

تولى مختار التتش قيادة منتخب مصر والنادي الأهلي طوال 17 عاما وشارك فى ثلاث دورات أولمبية الأولى دورة الألعاب الأولمبية الثامنة بباريس 1924.

جدير بالذكر أن توقيت هذه الدورة كان يواكب توقيت موعد امتحان شهادة الكفاءة في مصر فكان على مختار إما التضحية بالشهادة أو بالسفر وقيادة منتخب مصر، فاختار مختار التتش السفر مع الفريق ولكن والده رفض خوفا على مستقبله، ووصل الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء الزعيم سعد زغلول باشا الذي أصدر قرارا بمشاركة محمود التتش مع الفريق على أن يتم إرسال أوراق الامتحان إلى المفوضية المصرية لكى يؤدى الامتحان هناك.

كما شارك مختار التتش في دورة الألعاب الأولمبية التاسعة بأمستردام عام 1928، وكانت من أروع مبارياته التي لعبها في هذه الدورة مباراة مصر والبرتغال والتى فازت بها مصر بهدفين مقابل هدف وأحرز الهدفين مختار التتش، وأشادت به صحف أوروبا وأجمعت على أنه أحسن ساعد أيسر فى العالم، وتم اختياره ضمن منتخب العالم الذي لعب بعد الدورة مع منتخب أوروبا.

كما شارك مختار في دورة الألعاب الأوليمبية الحادية عشرة ببرلين عام 1936، واختير ضمن أحسن 12 لاعبا فى العالم.

ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائي كأس مصر بواقع 11 نهائي، و14 مباراة .

اعتزاله

اعتزل مختار التتش وهو في أوج مجده عام 1940 ، واتجه للعمل الإدارى حيث تولى منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية من عام 1956 وحتى عام 1959

الوفاة

توفى في 21 فبراير عام 1965، وسُمي ملعب النادي الأهلي بالجزيرة بملعب مختار التتش تكريماً لذكراه ودوره الكبير في رفع مستوى اللعبة في النادي الأهلي.