شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بالترجى التونسى فى نهائى أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالترجى التونسى بعد غد الثلاثاء فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة على تونس. ونجح الزمالك فى التأهل لنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3/0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من المنافسات غدا الاثنين قبل خوض النهائى الثلاثاء.

نجح فريق الزمالك فى تخطى عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3/1 فى دور ربع النهائى .

كما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3/0 أيضا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.