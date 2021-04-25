شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطالب الأولمبية بتوفير احتياجات أبطال المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع لاعبى منتخب المصارعة الرومانية على تقديم الخطة التدريبية الكاملة لهم، وجميع احتياجاتهم إلى اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، للتنسيق والمتابعة مع اتحاد المصارعة، فى تنفيذها، إضافة إلى توفير زملاء تدريب لهم من لاعبى المنتخب فى نفس الأوزان للتدرب معهم وفق التوقيتات التى سترد بالخطة التدريبية.

جاء ذلك خلال جلسة وزير الرياضة مع لاعبى المنتخب محمد إبراهيم كيشو، هيثم فهمي، محمد مصطفى، وعبد اللطيف منيع"، بحضور ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد المصارعة عصام نوار، ونائبه محمد محمود، والدكتور محمد الكردى مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفترة المقبلة استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة تقديم كل الدعم والمساندة لأبطال مصر الرياضيين بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المعنية فى سبيل استدامة تحقيق الإنجازات، ورفع علم مصر فى مختلف المحافل الدولية.

وطالب الدكتور أشرف صبحى من اللاعبين التركيز التام خلال الفترة الراهنة فى تدريباتهم، وقيام اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع اتحاد المصارعة فى توفير كافة الاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم، وإنهاء إجراءات المعسكر الخارجى المقرر إقامته لهم بدولة بولندا استعداداً للأولمبياد.

ومن جانبهم، أكد لاعبو المصارعة الرومانية - المتأهلون إلى أولمبياد طوكيو- على التزامهم الفترة المقبلة بخططهم التدريبية، والتركيز فى المعسكرات التدريبية فى إطار الاستعداد والتأهيل اللائق للأولمبياد سعياً لتحقيق ميداليات اوليمبية لمصر.