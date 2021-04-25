شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الصمد: كنا نتهافت للتصوير مع بيليه في مشاركته أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح إبراهيم عبد الصمد نجم الأهلي السابق أن القلعة الحمراء علمته المبادئ والأخلاق قبل كل شيء وهو ما حرص على تطبيقه في كل الأماكن التي سبق له تدريبها بها سواء في الإمارات أو السعودية.

قال نجم الأهلى السابق في تصريحات لبرنامج "رد الجميل" مع أسامة حسني على قناة الأهلي: "كنت قريبًا من الانتقال للزمالك عندما كنت في النصر القاهري حيث كان كل المسئولين الذين كانوا بالنادي زملكاوية وكان هناك 5 لاعبين انتقلوا منه إلى ميت عقبة تم اختيارهم فقط وأنا لم أكن منهم".

تابع عبد الصمد: "رفعت الفناجيلي كان موهبة كبيرة افتقدها مصر وكان قادرًا على مساعدة أي لاعب جديد أو صاعد للعب في الأهلي، وكنت أتقاضى 8 جنيهات خلال تواجدي مع الأهلي قبل أن يتم رفعها إلى 12 جنيها بعد فترة".

أكمل عبد الصمد: "كنا نتهافت على التصوير مع بيليه عندما جاء إلى مصر لمواجهة الأهلي وديا مع فريقه سانتوس البرازيلي موسم 1971 / 1972، والأهلي عودنا دائما على خوض مباريات ودية مع الفرق الكبرى.

وكشف عن أن ظروف الحرب دفعت الكثيرين من جيلي للتفكير في الاعتزال بسبب توقف المسابقات وهو ما جعلني أكون قائد للفريق في فترة قصيرة".

وقال نجم الأهلى الأسبق "الإعلامي الراحل نجيب المستكاوي هو من أطلق علي لقب الجناح الطائر وكان يدعمني كثيرًا والإعلاميين كانوا متوسمين في خيرا لأكون ممثل جيد للأهلي ومنتخب مصر".

وختم لاعب الأهلي السابق أن "العلاقة كانت قوية بين جميع اللاعبين في جيلنا وكانت تسود الروح الرياضية بعكس الآن حيث إن حسن شحاتة كأن يأتي للنادي الأهلي ومصطفى رياض كذلك كما أنه عضو في النادي الأهلي وكذلك عز الدين يعقوب وشحتة الإسكندراني وغيرهم من نجوم الكرة المصرية السابقين".