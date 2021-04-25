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المستفيدون الخمسة من فوز الأهلى على إنبى بثلاثية.. تعرف عليهم

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القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى فوزًا غاليًا على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري الممتاز ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الثانى بالدورى وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر وأن كان هناك عدد من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر .

وقد ضرب الأهلى عدة عصافير بحجر واحد بعد تلك المباراة، إلا أن هناك عددًا من اللاعبين يعدون الأكثر استفادة نرصدهم فى التقرير التالى:

محمد الشناوى

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استعاد محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ثقته سريعًا فى نفسه بعد فوز فريقه ونجاحه فى التصدى لبعض كرات الفريق البترولى، وهو ما كان له بالغ الأثر فى إعادة الحارس الدولى لسابق مستواه بعد الهزة التى تعرض لها عبر صفحات السوشيال ميديا بعد الهدف الغريب الذى دخل مرماه فى اللقاء الماضى أمام سموحة.

 رامى ربيعة

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واصل رامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر للمباراة الثالثة على التوالى تألقه فى الدفاع عن مرمى الأهلى بعدما شارك أمام الزمالك فى لقاء القمة ومن وقتها وهو يشارك بكل قوة فى جميع المباريات رغم تعرضه لإصابة بسيطة فى العضلة الخلفية خلال لقاء سموحة إلا أنه تحامل على نفسه وشارك فى لقاء إنبي لرغبته فى العودة مرة أخرى للتشكيلة الأساسية للأهلى.

أحمد كوكا

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أكثر المستفيدين من مواجهة إنبى الناشئ أحمد كوكا الظهير الأيسر للفريق الذى وجد نفسه يشارك أساسيًا نظرًا لإصابة الثلاثى التونسى على معلول ومحمود وحيد وأخيرًا أيمن أشرف، فلم يجد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى سوى إشراك اللاعب الشاب الذى ظهر بشكل جيد فى لقاء سموحة الأخير خلال الدقائق التى شارك فيها وقام بصناعة العديد من العرضيات التى مثلت خطورة على مرمى الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى وهو ما شجع المدير الفنى على إشراكه فى لقاء الأمس ونجح اللاعب فى التعبير عن نفسه أكثر وبات من اللاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم فى مركز الظهير الأيسر مستقبلا.

عمرو السولية

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واصل عمرو السولية تألقه وتوهجه فى مباراة إنبى بعدما نجح فى إحراز هدف صاروخى من خارج منطقة الجزاء نال عليه إشادة الجميع، بالإضافة إلى أنه أصبح أفضل لاعبى الفريق فى مركزه، كما أنه يقوم بصناعة الفرص لزملائه بشكل جيد كما أنه يقوم بدوره بإفساد هجمات المنافسين.

 

حسين الشحات

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استطاع حسين الشحات مواصلة إحراز الأهداف بعدما سجل الهدف الأولى فى مرمى إنبى ليواصل مصالحة الجماهير الغاضبة من هبوط مستوى اللاعب بل ومطالبة البعض برحيله إذا ما استمر بنفس المستوى، إلا أن اللاعب مارس هوايته فى تسجيل الأهداف للمباراة الثانية على التوالى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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