شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. كرم جابر يفوز بذهبية أثينا بعد غياب 56 عاما عن التتويج الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شاركت مصر فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى أثينا عام 2004، واستطاعت خلالها البعثة المصرية تحقيق 5 ميداليات متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و3 برونزيات، بعدما ابتعدت مصر عن التتويج طوال 20 عاما منذ أولمبياد لوس أنجلوس 1984 .

حقق الميداليات كل من كرم جابر وحصل على ذهبية المصارعة وزن 96 كيلو جراما، والملاكمون محمد على رضا وحصل على فضية وزن فوق 91 كيلوجراما، وبرونزيتى أحمد إسماعيل وزن 81 كيلوجراما ومحمد الباز فوق 91 كيلوجراما، وبرونزية تامر صلاح للتايكوندو وزن 58 كيلوجراما، ويٌعد كرم جابر ثانى العالم، ويأتى ذلك بعد إنجازه بتحقيق سابع ذهبية أولمبية فى تاريخ مصر عام 2004 وبعد غياب 56 عاما.

وحقق جابر إنجازاً غير مسبوق فى تاريخ الرياضة المصرية، ليحقق لمصر ميدالية ذهبية أوليمبية بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948، حين حصد إبراهيم شمس على ذهبية رفع الأثقال للوزن الخفيف لتمنحه اليونان المواطنة الشرفية والتمتع بكافة حقوق المواطن اليونانى تقديرا للإنجاز الذى حققه بالأولمبياد.

ومحمد عبد الفتاح «بوجي» شارك مع منتخب المصارعة لوزن 84 كيلوجراما وخسر فى الدور قبل النهائى ورفض اللعب على المركزين الخامس والسادس واستبعدت نتائجه .