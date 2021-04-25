شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين "وش السعد" على شوقى غريب قبل خوض أولمبياد طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الجماهير المصرية يدها على قلوبها بعد إعلان نتيجة قرعة أولمبياد طوكيو 2021، حيث أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ورغم قوة وصعوبة المجموعة باعتراف مدربى منتخبات إسبانيا وأستراليا أنفسهم، إلا أن منتخب الأرجنتين يعتبر "فأل حسن" و"وش السعد" لشوقى غريب المدير الفنى للفراعنة الذى سبق وانتزع الميدالية البرونزية فى كأس العالم للشباب بالأرجنتين فى إنجاز غير مسبوق للكرة المصرية.

ونجح منتخب مصر للشباب بقيادة شوقى غريب فى الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم للشباب التى أقيمت بالأرجنتين، بعد تغلبه على منتخب باراجواى بهدف دون رد سجله محمد اليمانى فى الشوط الثانى، ويظل إنجاز منتخب مصر مواليد 81 الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب فى الأرجنتين عام 2001 الأفضل فى تاريخ الكرة المصرية، لاسيما أنها الميدالية الوحيدة فى سجلات الكرة المصرية على المستوى العالمى، كما أن الكرة المصرية عجزت بعدها عن تكرار هذا الإنجاز على مدى 19 عاما.

المباراة الأولى لمصر كانت ضد منتخب جامايكا، وتعادل الفريقان سلبياً وكانت بداية غير مبشرة للجماهير المصرية، مباراة الصفعة التى كانت بمثابة (الاستفاقة) للمنتخب المصرى، مع منتخب الأرجنتين، حيث كانت النتيجة قاسية على منتخب شوقى غريب ورفاقه، بعد الهزيمة بسباعية، فى ثانى لقاءات المنتخب الوطني، والذى اعتبر الجميع تلك المباراة هى الوداع من البطولة للفراعنة، ثم حققت الفراعنة مفاجأة وأخرسوا الألسن بفوز مهم على منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه الفراعنة الصغار الولايات المتحدة الأمريكية حيث المتعة والإثارة والندية والفوز المستحق للفراعنة على أبناء العم سام بثنائية نظيفة، لكل من وائل رياض "شيتوس" ومحمد اليمانى.

ثم استمرت لعنة الفراعنة تضرب كل من يلاحقها، وأطاحت بالطواحين الهولندية رغم التأخر بهدف عن طريق النجم الهولندى فان در فارت، إلا أنه كان لمنتخب شوقى غريب كلمة ثانية، وعن طريق المدافع حسين أمين، وأحد نجوم البطولة أبن مدينة السمسمية محمد اليماني، تفوق منتخب الشباب ليفوز بنتيجة 2-1.

ثم جاءت مواجهة أفريقية خالصة بين مصر وغانا، فى مباراة عصيبة والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تخطف النجوم السوداء، المبارة من المنتخب المصري، فى ال10 دقائق الأخيرة من المباراة لينتهى اللقاء بفوز غانا، بنتيجة 2-0.

ثم التقى منتخب مصر وباراجواي فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع "حلم البرونزية"، ونجح المنتخب المصرى للشباب فى الفوز على بارجواي بهدف "برونزي" عن طريق مهاجمه اللامع والساطع محمد اليمانى ليحقق المدير الفنى للمنتخب المصرى شوقى غريب إنجازا وحلما لم يتحقق من قبل وجعل اسم مصر على منصة التتويج العالمية، ولن تنسى الجماهير المصرية لاعبى هذا الجيل وجهازهم الفنى والإدارى أصحاب الإنجاز الأكبر فى تاريخ كرة القدم المصرية.