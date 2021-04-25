شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس يبرئ إبراهيم المصرى من اتهام المشاركة فى نهائى كأس اليد بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، براءة مدافع الفريق إبراهيم المصرى من تهمة المشاركة فى نهائى كأس مصر أمام الزمالك هو مصاب بكورونا . وقال محروس فى تصريح لليوم السابع، إن اللاعب لم يصب بفيروس كورونا ولكنه شارك فى آخر 10 دقائق فقط نظرا لإصابته فى أصابع اليد .

وشدد محروس على أن صحة اللاعب أهم من المنافسات، مؤكدا أنه لم يشارك حارس مرمى الفريق محمد عصام الطيار فى لقاء ختام مسابقة الدورى الذى انتهى بالتعادل وتسبب فى اللجوء إلى مباراة فاصلة وتتويج الزمالك باللقب .

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.