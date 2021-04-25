شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة اختراق الحظر الإعلامى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفنى، 50 ألف جنيه قيمة الغرامة التى ستفرض على أى لاعب أو عضو بالجهاز الفنى حال اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه على الفريق.

وحذر كارتيرون اللاعبين وأفراد جهازه المعاون من التحدث مع أى وسيلة من وسائل الإعلام أو استخدام صفحاتهم الرسمية على السوشيال ميديا للحديث عن أى أمور تخص فريق الكرة بالزمالك.

وأكد المدير الفنى أن الحديث فى وسائل الإعلام يجب أن يكون بإذن مسبق منه شخصيًا، وأن يقتصر على المؤتمرات الصحفية بعد المباريات، أو حديث اللاعبين عقب كل مباراة، وذلك من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق.

وشدد المدير الفني للزمالك فى قراره على أنه لن يسمح لأى فرد بالجهاز المعاون أو الجهازين الطبي والإداري واللاعبين بالإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بموافقة كتابية من المدير الفنى للفريق.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.