شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة اختراق الحظر الإعلامى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفنى، 50 ألف جنيه قيمة الغرامة التى ستفرض على أى لاعب أو عضو بالجهاز الفنى حال اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه على الفريق.
وأكد المدير الفنى أن الحديث فى وسائل الإعلام يجب أن يكون بإذن مسبق منه شخصيًا، وأن يقتصر على المؤتمرات الصحفية بعد المباريات، أو حديث اللاعبين عقب كل مباراة، وذلك من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق.
وشدد المدير الفني للزمالك فى قراره على أنه لن يسمح لأى فرد بالجهاز المعاون أو الجهازين الطبي والإداري واللاعبين بالإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بموافقة كتابية من المدير الفنى للفريق.
ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول الدورى برصيد 36 نقطة، فيما يقع البنك الأهلى فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.