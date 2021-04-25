شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: خططت لضم عبد الله السعيد "وخد 40 مليون جنيه كاش في بيته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، أنه كان المخطط الرئيسى لصفقة عبد الله السعيد نجم الأهلى السابق لصفوف الزمالك موضحا أنه حدث اتفاق مع وكلاء اللاعب وبعدها عقدنا معه جلسة أنا وأحمد مرتضى ووجدنا لديه الرغبة الحقيقية فى اللعب للزمالك فتحدثنا مع رئيس النادى وأتممنا اتفاقنا.

وقال إسماعيل يوسف، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر واعترف" مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الأحد: "عبد الله السعيد حصل على 40 مليون جنيه كاش قيمة موسمين، وتم توصيل المبلغ للسعيد فى منزله وقام بعد المبلغ مع بعض أقاربه".

وأضاف تيجانا، "عبد الله السعيد رد الـ40 مليون للزمالك بعد شهرين، وحصل على عقده، ولم تحدث هذه الصفقة المنقوصة أى شرخ فى علاقة الزمالك بجماهيره، على العكس تماما، دعمت ثقة الجمهور بمجلس الإدارة".

وأقر نجم وعضو الزمالك السابق بوجود مفاوضات سابقة مع أحمد فتحى نجم الأهلى السابق، موضحا أنه قاد المفاوضات رفقة أمير مرتضى هاتفيا، كما أن صالح جمعة كان قريباً من الزمالك لكن اللاعب لم يعتن بنفسه ويهتم بموهبته ولو كان أكثر حرصا على تطوير نفسه لأصبح فى منطقة أخرى مختلفة تماما عن التى يعيشها حاليا.

وأكد تيجانا أن البرتغالى جايمى باتشيكو طلب ضم أحمد الشيخ للزمالك، لكن المفاوضات تعثرت لأسباب أجهلها موضحا أنه لم يتدخل لدى المدرب البرتغالى للتراجع عن الصفقة.

من ناحية أخرى، كشف إسماعيل يوسف، نجم وعضو الزمالك السابق، عن أسباب رحيل البرتغالى جيسفالدو فيريرا عن تدريب الزمالك رغم النجاحات التى حققها مع الفريق والتتويج ببطولتى الدورى والكأس.

وأضاف يوسف، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر واعترف مع شوبير على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الأحد، "فترة فيريرا كانت الأنجح للزمالك بسبب الاستقرار الفنى والإداري، من أهم مميزات المدرب البرتغالى فى هذه الفترة أنه وزع المهام لأقسام قسم فنى يختص به أشخاص وهو على رأسهم قسم إدارى ومنحناه كافة الصلاحيات كونى مشرف على الكرة وقتها".

واعترف تيجانا على ندمه برحيل فيريرا عن الزمالك فى الفترة التى كان بدأ فيها الفريق يعرف طريقه لمنصات التتويج، مبديا اعتزازه بالفترة التى شغل فيها عضوية مجلس الزمالك.

وأبدى عضو مجلس الزمالك السابق ثقته فى براءة مجلس النادى الموقوف من المخالفات المنسوبة له والتى تسببت فى حل وتجميد عمل المجلس قائلا، "واثق من القضاء ومن براءة ذمة المجلس، لو فيه مخالفات ياريت تطلع على الهواء، شخصيا واثق من نفسى ومن زملائى فى المجلس، وسأترشح مرة أخرى على عضوية الزمالك فى الانتخابات المقبلة".