برشلونة يستعيد وصافة الليجا بثنائية جريزمان أمام فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل برشلونة مطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2-1 على مضيفه فياريال اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، إلى 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منافسه العتيد ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي خاض 33 مباراة، فيما يبتعد الفريق الكتالوني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يواجه مضيفه أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي نال خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 49 نقطة في المركز السابع.

ملخص المباراة:

افتتح فياريال التسجيل في الدقيقة الـ27 عن طريق النيجيري صامويل شوكويزي الذي حصل على تمريرة من باو توريس ليتوغل داخل المنطقة وينفرد بمرمى برشلونة ليراوغ الحارس تير شتيجن ويسددها في الشباك.

وسرعان ما عدل برشلونة النتيجة بهدف رائع لأنطوان جريزمان في الدقيقة الـ28 بتسديدة ذكية "لوب" من زاوية صعبة وضعها بها الكرة من فوق الحارس ماركو أسينخو.

وفي الدقيقة الـ36 عاد جريزمان ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بعدما استغل خطأ فادحا من خوان فويث الذي أخطأ في التمرير، ليقتنص الكرة قبل أن تصل للحارس ويودعها داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ64، حصل مانو تريجيروس لاعب وسط فياريال على بطاقة حمراء إثر تدخل عنيف ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ليستكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينيو دست، مينجويزا، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان".

تشكيل فياريال: أسينخو، ألبيول، باو توريس، باريخو، جيرارد، فيوث، شوكويزي، تريجيروس، باكو ألكاسير، ألبرتو مورينو، كابوي.