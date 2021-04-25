بالفيديو.. طرد جيرالدو بعد تدخل ضد كريم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الأهلي السابق وفريق أنقرة جوجو الحالي، للطرد إثر تدخل قوي أمام المحترف المصري كريم حافظ لاعب مالاتياسبور في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري التركي.

وفاز مالاتياسبور على ضيفه أنقرة جوجو بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من المسابقة.

وحصل جيرالدو على البطاقة الحمراء بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل بسبب تدخل قوي على قدم كريم حافظ في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء، ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وشهدت المباراة مشاركة كريم حافظ بشكل أساسي حيث خاض اللقاء كاملا، ونجح الظهير الأيسر المصري في صناعة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ55.

وتسبب حافظ في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، ليقلص منها أنقرة جوجو الفارق وتنتهي المباراة (2-1).

يذكر أن مالاتياسبور رفع رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الـ14 في الدوري التركي، فيما تجمد رصيد أنقرة جوجو عند 38 نقطة في المرتبة الـ15 بجدول الترتيب.

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