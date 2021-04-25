طائرة الزمالك تتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حجز الزمالك مقعده في نهائي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس بعد إكتساح السويحلي الليبي في نصف نهائي البطولة.

وتغلب الزمالك على السويحلي الليبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم.

وحسم الزمالك الشوط الأول بنتيجة 25-23، وواصل تفوقه في المباراة وحسم الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن يحسم الثالث والمباراة لصالحه بنتيجة 25-19.

وينتظر الزمالك الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين الترجي ومواطنه اتحاد قلبي التونسي.

وبوصول الزمالك للنهائي، يرتفع عدد تأهله إلى المباراة النهائية للمرة ال13 في تاريخ مشاركاته القارية.

ويبحث الزمالك عن لقبه السادس في البطولة، حيث أن الفريق الأبيض لديه خمس ألقاب كان أخرها عام 2012، بعد الفوز على النجم الساحلي في النهائي بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.