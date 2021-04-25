لاعب يد الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة مشاركته مصابا بكورونا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

نفى إبراهيم المصري لاعب الدائرة بكرة اليد بالنادي الأهلي ما ردده حمادة عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، عن خوضه للمباراة وهو مصاب بفيروس كورونا.

وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة مساء أمس بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 26-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وذكر المصري، لاعب اليد، في تصريحات خاصة لمصراوي عدم خوضه لمباراة نهائي الكأس وهو مصاب بفيروس كورونا، كما ادعى عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك.

وأشار المصري في تصريحاته، أنه شعر ببعض التعب بعد مباراة الزمالك الفاصلة، مما جعله يقوم بعزل نفسه في المنزل وخلال هذه الفترة لم يذهب إلى النادي ولم يتدرب طوال خمسة أيام، ولذلك غاب اللاعب عن مباراة الزهور، قبل نهائي الكأس التي فاز بها الأهلي بنتيجة 33-32.

وواصل المصري في تصريحاته أنه قرر إجراء رابيد تيست بعد شعوره بالتحسن من أجل مساعدة زملائه في النهائي، وعندما جاءت نتيجته سلبية ذهب إلى ملعب المباراة لدعم فريقه، وهذا ما جعله يصل متأخرا لملعب المباراة لذلك لم يشارك في عمليات الإحماء.

وأضاف لاعب يد الأهلي، أنه اذا لم تكن نتيجته سلبيه لم يكن يذهب للمباراة، حرصا على صحة زملائه سواء في الأهلي أو الزمالك.

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته مشيراً الى أن ممدوح هاشم قام بالخضوع لمسحة مع المنتخب قبل المونديال الأخير وظهرت النتيجة إيجابية، وفي اليوم التالي خضع لمسحة وظهرت سلبية، الجميع يعلم أن النتائج قد تتغير في أي لحظة ولم أشارك إلا بعد سلبية التحاليل.

وحصل يلاكورة على صورة من نتيجة تحليل إبراهيم المصري لاعب اليد بالأهلي.