فيديو | ملخص مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي «قعلول والعارضة يقفان أمام بن رمضان»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي، ضمن مباريات اليوم الأحد 25-5-2021، لحساب الجولة 21.

وقع نادي الترجي في فخ التعادل السلبي أمام الصفاقسي بنتيجة (0-0)، اليوم الأحد، على ملعب رادس، في كلاسيكو الدوري التونسي، ليتأجل تتويج المكشخة باللقب إلى الجولة القادمة.

وقدم الترجي مباراة جيدة، حيث كان الطرف الأفضل على مدار الشوطين، وأهدر عدة فرص محققة للتسجيل خاصة في الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، رفع الترجي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه “النجم الساحلي”، في المقابل أصبح رصيد الصفاقسي 35 نقطة في المركز الرابع.

ويحتاج الترجي إلى نقطتين فقط، أي تحقيق الفوز على “الملعب التونسي” في الجولة القادمة، من أجل حسم تتويجه باللقب الخامس على التوالي، والـ31 في تاريخه.

وأدار مباراة الترجي والصفاقسي الحكم التونسي “عامر شوشان”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت تونس، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

ودخل الفريقان الترجي والصفاقسي بحذر فني شديد، وباندفاع بدني وخشونة كبيرة تسببت في إصابة لاعب الترجي “نسيم بن خليفة” علي مستوى الراس بعد اصطدام مع كريس كواكو، ليغادر الملعب في الدقيقة الثامنة.

وكاد فريق الترجي يفتتح التسجيل في الدقيقة (16)، بعدما أرسل أنيس البدري كرة عرضية من الجهة اليسرى، ارتطمت في كريس كواكو ومرت بجوار القائم الأيمن للحارس قعلول.

وفي الدقيقة (36)، حاول لاعب الترجي عبد الرؤوف بن غيث خداع الحكم للحصول على ركلة جزاء، بعد اصطدام مع محمد علي الجويني، لكن الحكم عامر شوشان أمر بمواصلة اللعب.

وواصل الترجي ضغطه على الصفاقسي، وحاول فاروق الميموني مباغتة قعلول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (36)، ولكن حارس السي آس آس أبعدها إلى الركنية، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول هجمات خطيرة تذكر.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الميدان، دون أي تهديد حقيقي على كلا المرميين، حتى أرسل فاروق الميموني تصويبة من خارج منطقة الجزاء علت المرمى في الدقيقة (56).

وكان الترجي قريب للغاية من افتتاح التسجيل في الدقيقة (61) حين تبادل أنيس البدري كرة رائعة مع الخنيسي الذي أرسل عرضية وضعت البدري في مواجهة المرمى ولكن رأسية الأخير مرت أعلى من المرمى.

وحرمت العارضة الأفقية الترجي من الهدف الأول بعدما تصدت لتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من محمد علي بن رمضان في الدقيقة (67).

وأنقذ الحارس محمد قعلول الصفاقسي من الخسارة، بعدما تألق وتصدى ببراعة لتسديدة أخرى من محمد علي بن رمضان في الدقيقة (90)، لتنتهي المباراة بين السي آس آس والترجي بنتيجة (0-0).

فيديو ملخص الترجي والصفاقسي

اضغط هنا