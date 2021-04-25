نتيجة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني «كومان يستغل خدمة بيتيس»

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاحد لحساب الجولة 32 من الليجا، على ملعب لاسيراميكا بمدينة فياريال.

انتصر برشلونة خارج قواعده على فياريال بعد عصر اليوم الاحد، ليستفيد من سقوط ريال مدريد في فخ التعادل مع ريال بيتيس في افتتاح هذه الجولة، ويعادل رصيد نقاط الملكي بـ (71 نقطة)، ويصبح على بُعد خطوة من انتزاع المركز الثاني والعودة إلى مضمار المنافسة على اللقب أمام أتلتيكو مدريد الأول.

ولا تزال لبرشلونة مباراة مؤجلة بسبب انشغاله بنهائي كأس ملك إسبانيا الذي انتزعه الأسبوع الماضي من أثلتيك بلباو، إذا حقق الفوز فيها سينتزع صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، حال تمكن الأتلتي من هزيمة بلباو اليوم الأحد.

واستثمر المهاجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” خدمات المدافعين لتسجيل ثنائية ساعدت برشلونة على هزيمة فياريال في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 2/1.

وتلقت شباك برشلونة هدفًا مُباغتًا جاء على عكس سير اللعب في الدقيقة 26 بواسطة الجناح الدولي النيجيري “سامويل شوكويزي” بعدما راوغ جوردي ألبا وتير شتيجن فور تسلمه لتمريرة أرضية جميلة من المدافع “باو توريس” في عمق دفاع البرسا.

لكن فريق الغواصات الصفراء لم يهنأ لأكثر من دقيقة بهدف التقدم، واستقبلت شباك حارسه “أسينخيو” لهدف مذهل في الدقيقة 28 أحرزه أنطوان جريزمان بتسديدة ساقطة فور تسلمه لتمريرة طولية من أوسكار مينجويزا ساعدته في الهروب من رقابة راؤول ألبيول داخل منطقة الجزاء.

جريزمان يستغل هفوة فويث

أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 35 باستثمار مثالي لخطأ فادح من مدافع فياريال “خوان فويث” عندما قرر إعادة الكرة إلى أسينخيو لحظة تواجد جريزمان في منطقة جزاء فياريال، ليقطع الفرنسي الكرة ويسدد في المرمى بكل سهولة.

وكان الحارس سيرخيو أسينخيو قد تصدى لـ3 فرص مؤكدة خلال الشوط الأول من المباراة، لعل أبرزهم في الدقيقة 16 من على خط المرمى حين حول لاعب الوسط الهولندي “فرينكي دي يونج” تمريرة عرضية جميلة لجوردي ألبا داخل منطقة الستة ياردات بلمسة واحدة، إلا أن أسينخيو لحقها في اللحظة الأخيرة بتصد ولا أروع.

ورفع أنطوان جريزمان رصيد أهدافه بعد ثنائية الشوط الأول لـ 11 هدفًا في 30 مباراة لعبها حتى الآن في الدوري الاسباني، مع الإشارة إلى أنه نجح في التهديف في المباراتين الماضيتين أمام خيتافي في الدوري وأمام أثلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتصَعبت المأمورية على الغواصات الصفراء «فياريال» خلال الشوط الثاني بسبب الطرد المُباشر الذي تعرض له صانع ألعاب الفريق “مانو تريجوروس” في الدقيقة 65.

وحاول المدير الفني للفريق “أوناي إيمري” ضبط إيقاع خط الوسط بسحب المهاجم الدولي الاسباني السابق باكو ألكاثير لإشراك لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلين.

كما قام بسحب الظهير الأيسر المخيب للآمال “ألبيرتو مورينو” وأشرك إستوبينان، وأخرج إيتيان كابويه وأشرك موي جوميز، لكن دون جدوى، حيث استمرت أفضلية برشلونة الميدانية والفنية.

وضاعت على برشلونة فرصة إطلاق رصاصة الرحمة على الغواصات في الدقيقة 83، عندما أطاح فرينكي دي يونج بالكرة جوار القائم الأيمن رغم انفراده التام بالحارس أسينخيو.

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