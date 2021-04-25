عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي وتوتنهام في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو”، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 25-4-2021.

وشهدت تشكيلة مانشستر سيتي التي أعلنها بيب جوارديولا منذ دقائق قليلة، عودة النجم البلجيكي كيفين دي بروين الذي سيلعب في خط الوسط رفقة إلكاي جوندوجان، وفيرناندينيو.

ويتواجد في المرمى الحارس الثاني “زاك ستيفين” على حساب إيديرسون مواريس الذي يجلس على دكة البدلاء، وفي المقدمة سيلعب رحيم ستيرلينج دور المهاجم الوهمي، بعدما فضله جوارديولا على خيسوس وأجويرو.

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية:

زاك ستيفين

كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

إلكاي جوندوجان – فيرناندينيو -كيفين دي بروين

رياض محرز – رحيم ستيرلينج -فيل فودين

في المقابل، جاءت تشكيلة أصغر مدرب في تاريخ المسابقات الإنجليزية راين ماسون (29 عامًا) لفريق توتنهام دون مفاجئات، حيث يتواجد هوجو لوريس في حراسة المرمى، ومن أمامه سيلعب الرباعي “سيرجي أورير – توبي ألديرفيرليد – إيريك داير – سيرخيو ريجيلون”.

وكالعادة سيقود هاري كين خط الهجوم، وسيساعده كل من لوكاس مورا وهيونج سون مين.

والتالي تشكيلة توتنهام الأساسية:

هوجو لوريس

سيرجي أورير – توبي ألديرفيرليد – إيريك داير – سيرخيو ريجيلون

هويبيرج – هاري وينكس – لو سيلسو

لوكاس مورا – هاري كين – سون هيونج مين