فيديو | مشاهدة اهداف مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 25-4-2021، لحساب الجولة 33، والتي استضافها ملعب أرتيميو فرانكي.

سقط يوفنتوس فى فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-1، وتقدم السيدة العجوز الى المركز الثاني مؤقتاً لحين نهاية الجولة يوم غد.

ورفع يوفنتوس رصيده الى النقطة 66 فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي متساوياً مع ميلان الذي يحل ضيفاً على لاتسيو يوم غد لصالح نفس الجولة.

وفى مباراة آخري بنفس الجولة حقق انتر ميلان الفوز أمام هيلاريس فيرونا بنتيجة 1صفر، ليتربع على عرش صدارة جدول الدوري الايطالي برصيد 79 نقطة.

وخرج فيورنتينا بنقطة ربما تكون مهمة لآماله في البقاء إذ رفع فريق المدرب جوسيبي إياكيني رصيده إلى 34 نقطة في المركز 14 متقدما بست نقاط على منطقة الهبوط.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم فيورنتينا بهدف نظيف عند الدقيقة 29، جاء الهدف من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب “دوسان فالهوفيتش”.

الشوط الثاني بدأه يوفنتوس بشكلٍ مغاير واستطاع عبر البديل “ألفارو موراتا” أن يُعدل الكفة بهدف جميل، أحرزه المهاجم الإسباني مع الدقيقة الأولى بعد اختراقه لدفاع الفيولا وتسديده كرة مقوسة استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى.

فاز فيورنتينا بشكلٍ مفاجئ على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول، والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، وسعى اليوم إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

في المقابل، تمكن يوفنتوس من تحقيق فوز واحد فقط في آخر ست مباريات خاضها خارج أرضه، حيث تعادل في مباراتين، وخسر في 3 مناسبات، وسيبحث اليوم عن إنهاء تلك السلسلة السلبية من أجل خطف المركز الثاني ولو بشكل مؤقت.

وعاد يوفنتوس للمنافسة على مركز الوصافة بعدما تزامن فوزه على بارما الأسبوع الماضي، مع خسارة ميلان أمام ساسولو، وتعادل أتلانتا أمام روما.

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

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