يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى نهائي كأس الرابطة الانجليزية، فى قمة مباريات اليوم الاحد 25 أبريل 2021، والتي يستضيفها ستاد ويمبلي بمدينة لندن.

وصل مانشستر سيتي الى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة جاره مانشستر يونايتد بالفوز بنتيجة 2-0، بينما تغلب توتنهام على برينتفورد بنفس النتيجة خلال الدور نصف النهائي.

ويسعى مانشستر سيتي لاقتناص لقب “كأس كاراباو” والحصول على دفعة معنوية هائلة، قبل جولات الحسم في الدوري الإنجليزي، والصدام المرتقب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

يذكر ان مانشستر سيتي استطاع ان يحقق لقب كأس الرابطة الانجليزية 3 مرات متتالية، حيث كان أخرها الموسم الماضي، وهذا ما سيدفع الفريق بأن يحتفظ ببطولته المفضلة هذا الموسم ليكون اللقب الرابع على التوالي.

فى المقابل كان آخر لقب تُوج به فريق توتنهام بكأس الرابطة الانجليزية موسم 2008/2007 وبعدها لم يتذوق طعم الألقاب في هذه البطولة، ليغيب عن منصات التتويج طويلاً بكأس الرابطة، مما سيجعله متعطشًا كثيرًا للعودة إلى منصات التتويج هذا الموسم.

ويقدم توتنهام أداء مضطرب في الأونة الأخيرة بعد رحيل مدربه البرتغالي “جوزيه مورينيو” حيث يقوده حاليًا “ريان ماسون” أصغر مدربي البريميرلييج والذي يبلغ من العمر 29 عامًا فقط وهو لاعب توتنهام سابقا.

بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى نهائي كأس الرابطة الانجليزية فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى نهائي كأس الرابطة الانجليزية على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

مانشستر سيتي ( 1-0 ) توتنهام

نهائي كأس الرابطة الانجليزية

ملعب ويمبلي

انتهت

تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية: زاك ستيفين – كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو – إلكاي جوندوجان – فيرناندينيو -كيفين دي بروين – رياض محرز – رحيم ستيرلينج -فيل فودين.

تشكيلة توتنهام الأساسية: هوجو لوريس – سيرجي أورير – توبي ألديرفيرليد – إيريك داير – سيرخيو ريجيلون – هويبيرج – هاري وينكس – لو سيلسو – لوكاس مورا – هاري كين – سون هيونج مين.