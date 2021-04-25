شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: أشعر بإحباط بعد التعادل مع ليدز ومانشستر سيتى سيطمئن الأن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن خيبة آمله بعد تعادل فريقه سلبيا أمام ليدز يونايتد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشايرلشبكة «سكاي سبورتس»، «لا توجد ضمانات في كرة القدم بكل تأكيد، أعتقد أننا لعبنا بصورة جيدة، سيطرنا على الشوط الثاني، فقط افتقدنا وصول الكرة بصورة صحيحة، عندما يتواجه فريقان، تحاول أن تخلق مشاكل وتحل مشاكل أخرى، يعطونك أمورا لتفكر بها وبدورنا نجبرهم على التأقلم معنا، غيرنا الأمور كثيرا، شاهدت مسيرة ليدز في الشوط الثاني أمام باقي الفرق، واليوم كانت الأمور مختلفة، لم نفقد الزخم ولكن نشعر بالإحباط لعدم تحقيق الانتصار، ولكن كنا نكن الكثير من الاحترام لليدز، المباراة كانت جيدة وحضرنا بصورة مميزة لها، في لقاء الدور الأول فزنا بنتيجة 6-2، وكان استحواذنا في الشوط الثاني 40%، واليوم كان 60% ولم نفز، ليدز فريق يتمتع بالقوة البدنية، ولكن أبرز فرصتين أو 3 فرص كانت لنا، وكان بإمكاننا التسجيل».

وأضاف، «لعبوا بأسلوب الرقابة رجل لرجل، ولم يمارسوا الضغط العالي كما هو المعتاد لهم، وطريقة دفاعهم أجبرتنا على اللعب خارج منطقة الـ18، لم توجد الكثير من المساحات، يجب علينا الفوز بكل مباراة للضغط على مانشستر سيتي، فقدنا نقطتين وسيشعروا بالآمان الآن، أمامنا مباراتين في نصف النهائي وليفربول بينهما، نحن في نهاية الموسم وكل مباراة تهم».

وعن مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي قال، «بدون شك نحتاج لذلك، يجب اتخاذ اجراءات، نلعب دورنا ونآمل أن يساعد الجميع في ذلك».