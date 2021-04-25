شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من الوصافة بفوز مثير على فياريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة فوز مثير على مضيفه فريق فياريال بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة ال32 من منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول هجوم متواصل من جانب الضيوف خاصة بتسديدات ليونيل ميسي ومرواغات جريزمان ولكن تألق أسينخو حارس فياريال وقف حائلاً أمام تسجيل أهداف.

وفي الدقيقة 27، تمكن باو توريس من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد مراوغة رائعة للمدافع وحارس المرمى.

ولم ينتظر برشلونة كثيراً لتسجيل هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 28 بأقدام جريزمان الذي استغل تقدم الحارس وسدد الكرة في المرمى، وعاد اللاعب الفرنسي لاستغلال خطأ مدافع فياريال وتسجيل الهدف الثاني للنادي الكتالوني في الدقيقة 35.

وتبادل الفريقان الكرة في الأوقات المتبقية من اللقاء وكان فياريال قريب من تسجيل هدف التعادل لولا يقظة مدافعي برشلونة، وحصل راؤول ألبيول، لاعب الأصفر، على بطاقة حمراء في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلى 71 نقطة في المركز الثالث بنفس رصيد ريال مدريد صاحب الوصافة والذي لعب مباراة أكثر، فيما توقف رصيد فياريال عند النقطة رقم 49 محتلاً المركز السابع من جدول الترتيب.