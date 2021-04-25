شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعود للتدريبات غدا استعدادا لمعركة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود فريق ليفربول إلى التدريبات غدا الإثنين، تحت قيادة مدربه يورجن كلوب، الذي يعمل على خطة لحل مشكلة تراجع عدد الأهداف التي يسجلها الفريق، لكنه أشار إلى أنه ليس بمقدوره أن يصنع المعجزات في هذا الشق.

وقال كلوب، "الآن أحتاج إلى وقت من أجل الشعور بالإحباط، أحتاج إلى وقت أشعر خلاله بالغضب وعندما ينتهي ذلك سننطلق مجددا، الوضع حرج للغاية، لأننا ندرك أن اللوم يقع علينا وحدنا، لكن الأمر لا يتعلق بالمعجزات، التي إذا طبقتها ستقول حينها حسنا كل الأمور أصبحت على ما يرام مجددا، لا، عليك أن تعمل من أجل هذا، وهذا ما سنفعله، لكن بمثل تلك النتائج لن تقطع خطوات كبرى للأمام".

وجاء هدف التعادل لنيوكاسل في الوقت بدل الضائع في اللقاء، الذي انتهى بنتيجة 1- 1 أمس السبت، ليلحق ضررا شديدا بمساعي الريدز فى احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.