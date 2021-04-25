شكرا لقرائتكم خبر عن كروس يدعم ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسى وزيدان يتقرب موقف المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد إلى التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الأحد، عقب تعافيه من المشكلة البدنية، أملا في لحاقه بمواجهة تشيلسي بالتشامبيونز ليج، التي مازالت مشاركة الفرنسي فيرلاند ميندي فيها محل شكوك.

ويأمل زين الدين زيدان، مدرب الفريق، في استعادة اثنين من لاعبيه الأساسيين لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم الثلاثاء القادم، بين الريال وتشيلسي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وتطورت حالة كروس الصحية بشكل جيد، وعاد اليوم الأحد لمران الفريق مع باقي زملائه، أما ميندي فواصل التدرب منفردا لتستمر عملية تعافيه.

وعاد ريال مدريد للتدريبات عقب تعادله مساء السبت أمام ريال بيتيس سلبيا، مترقبا نتائج أتلتيكو مدريد وبرشلونة في مباراتيهما بالليجا اليوم الأحد.

وانصب تركيز الفريق الملكي اليوم على مباراته بدوري أبطال أوروبا في الجلسة الأولى من جلستي مرانه استعدادا لمواجهة تشيلسي، وأجرى اللاعبون الذين بدأوا المباراة أمام بيتيس تدريبات للتعافي، وقام بتدريبات أكثر شدة من شاركوا في الشوط الثاني من اللقاء، وهم ألفارو أودريوزولا ومارسيلو وفينيسيوس وإدين هازارد الذي عاد للعب الليلة الماضية، بعد غياب دام 41 يوما عن المستطيل الأخضر.

ومازال زيدان يفتقد لجهود المصابين سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي وميندي، ولكنه يبقي على آماله في استعادة الظهير الفرنسي في جلسة مران غد الاثنين.