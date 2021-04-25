شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يقترب من تحقيق الكالتشيو بعد الفوز على هيلاس فيرونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إنتر ميلان فوزا صعبا على ضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل ماتيو دارميان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

وواصل إنتر بفوزه على فيرونا، تصدره لجدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه اى سى ميلان صاحب الـ 66، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 41 نقطة بالمركز العاشر.