شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تحمل إيسكو مسئولية التعادل أمام بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت الصحف الإسبانية انتقادات لاذعة للاعب ريال مدريد إيسكو، بسبب الأداء المتواضع الذي ظهر به خلال مواجهة فريقه مع ريال بيتيس والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وصعب التعادل موقف النادي الملكي في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث سيتمكن أتلتيكو مدريد من توسيع الفارق إلى 5 نقاط في حالة الفوز على أتليتك بلباو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إيسكو خسر 9 كرات امام دفاع بيتيس ونجح في استعادة الكرة مرتين فقط، وخلق كرة فرصة وحيدة خلال 68 دقيقة لعبها.

ولم يمتلك إيسكو السرعة اللازمة لتمرير الكرة لمهاجمي ريال مدريد وصناعة الفرص وهو ما انعكس سلباً على الأداء الهجومي وفقدان القدرة على تسجيل أهداف.

وأوضحت الجريدة إحصائية ليس في صالح اللاعب حيث شهدت المباريات التي شارك فيها إيسكو أساسياً تسجيل ريال مدريد هدفين واستقبلت شباكه 6، وعندما شارك كبديل فإن الهجوم قد سجل 7 أهداف واستقبل الحارس هدفين فقط.

وأحرز ريال مدريد 47 هدف واستقبل مرماه 16 هدف خلال المباريات التي لم يشارك فيها الدولي الإسباني إيسكو مع الفريق.