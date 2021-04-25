شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: حكم اللائحة انتصار لأرواح الشهداء والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضي منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك والذي صدر قرار من وزارة االشباب والرياضة بإبعاده، سعادته قرارمحكمة القضاء الإداري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قرار القضاء الإداري انتصار لأرواح الشهداء في الجيش والشرطة بعدما اعتمدت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التى اعتمدتها الجمعية العمومي في مدته القانونية لرئيس للنادي».

وألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الشباب والرياضة، باعتمادلائحة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي تم إعلانها خلال رئاسة مرتضى منصور.

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