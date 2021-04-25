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طائرة الزمالك يهزم السويحلي الليبي ويتأهل لنهائي أفريقيا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره السويحلي الليبي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا المقامة حاليا في تونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 25-23، 25-18، 25-19.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع الفائز من الترجي التونسي والقليبي التونسي في نهائي البطولة.

ويقود الفريق، محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه كلا من هشام قطب مدربا عاما ووليد عبدالعال مدربا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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