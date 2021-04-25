شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم السويحلي الليبي ويتأهل لنهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره السويحلي الليبي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا المقامة حاليا في تونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 25-23، 25-18، 25-19.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع الفائز من الترجي التونسي والقليبي التونسي في نهائي البطولة.

ويقود الفريق، محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه كلا من هشام قطب مدربا عاما ووليد عبدالعال مدربا.