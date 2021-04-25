شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يكشف حقيقة خلافاته مع مرتضى منصور.. ويؤكد: لم أكن مهمشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة النادي السابق، أنه دخل في خلافات مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، خلال تواجده بالمجلس.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «بالفعل دخلت مع مرتضى منصور في خلافات ولكنها كانت سرعان ما تنتهي وكانت أسباب اختلاف في وجهات النظر الخاصة ببعض الملفات الهامة بالزمالك».

ونفى إسماعيل يوسف مسألة تهميش دور باقي أعضاء المجلس في عهد مرتضى منصور قائلا: «غير حقيقي على الاطلاق، الجميع كان له دور، سواء أنا أو المستشار جلال إبراهيم أو السيدة شريفة الفار كانت بـ 100 راجل على طاولة المجلس».