شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسباب حكم القضاء الاداري بإعتماد لائحة الزمالك برئاسة مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت محكمة القضاء الإداري صحة الاجراءات التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي عقدت لاقرار اللائحة الداخلية للنادي برئاسة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق..

وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر اليوم بقبول طعن مرتضي على قرار وقف العمل بلائحة نادي الزمالك ان اقرار اللاىحة من قبل الجمعية العمومية بإجراءات صحيحة تتفق وصحيح القانون يضفي مشروعية على هذه اللائحة لانها وافقت ارادة الجمعية العمومية للنادي وفي اطار قانوني يحصنها..

كانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكمها وقضت فيه بإعتماد لائحة نادي الزمالك التي وضعها مرتضي منصور منذ ٣ سنوات، وقبلت الطعن المقام منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية ومركز التسوية والتحكيم واللذان اصدرا قرار وقف العمل بتلك اللائحة..