شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفقد الوصافة بالتعادل مع فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرط يوفنتوس في فرصة جديدة للمنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد التعادل مع مضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-1، في إطار مباريات الجولة ال33 من الكالتشو.

ظهر أصحاب الأرض بشكل جيد خلال النصف ساعة الأولى وتمكن دوشان فلاهوفيتش من التقدم في الدقيقة 29 بعد تنفيذه لركلة جزاء بنجاح.

وفي الشوط الثاني، حاول الضيوف معادلة النتيجة من خلال الاعتماد على الكرات العرضية والتصويب من خارج المنطقة، وسجل ألفارو موراتا هدف التعادل في الدقيقة 46.

وبهذا التعادل يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث برصيد 66 نقطة وبفارق الأهداف عن ميلان صاحب الوصافة والذي سيخوض لقاءه أمام اتسيو غداً، وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.