شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز ضد مان يونايتد: تعادل سلبي مخيب يخدم المتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي خارج قواعده ضد ليدز يونايتد في مواجهة جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 33 من البريميرليج.

وأهدر الشياطين الحمر فرصة مواصلة الضغط على مانشستر سيتي، المتصدر، بإهدارهم نقطتين مهمتين في صراع اللقب قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

وحاول الضيوف بشتى الطرق اختراق تنظيم أصحاب الأرض الدفاعي، لكن الأمور لم تكلل لهم بالنجاح في ظل اداء كبير من أصحاب الأرض في الجانب الدفاعي.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الإنجليزي الدولي كالفين فيلبس على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء مثالي في وسط الملعب لصالح فريق ليدز.

فيليبس كان أكثر من استعاد الكرة (13)، ربح 11 إلتحام أرضي، أفتك الكرة في 8 مناسبات (الرقم الأعلى - 100% نجاح) مرر 6 كرات طويلة بنجاح من أصل 7، وصنع 3 فرص تهديفية، وراوغ بدقة 100% (2 من 2)

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

تعادل مخيب للضيوف الذي اصبحوا الأن يبتعدون عن متصدر الترتيب بـ 10 نقاط كاملة مع تبقي 5 جولات على النهاية.

ليدز يونايتد ارتقى للمركز التاسع برصيد 47 نقطة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هاري ماجواير شارك في جميع دقائق اللعب في أخر 71مباراة مع اليونايتد في البريميرليج. بعيدًا عن حراس المرمى، المدافع الإنجليزي عادل السجل القياسي لأكثر لاعب شارك في دقائق لعب كاملة متتالية في المسابقة بقميص الشياطين الحمر (جاري باليستر في الفترة بين نوفمبر 1993 لمايو 1995).

- مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا في 7 مباريات خلال الموسم الحالي من البريميرليج - فقط في موسم 1980/1981 (8) الفريق حقق عدد تعادلات سلبية أكبر خلال موسم في الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها.

- 8 أهداف سُجلت في مواجهاتي مانشستر يونايتد وليدز يونايتد هذا الموسم في البريميرليج. فقط في عهد المسابقة، مواجهة بلاكبيرن روفيرز وشيفيلد وينزداي شهدت عدد اهداف اكبر (9) في مجموع أهداف مباراتين بين فريقين خلال موسم في المسابقة، انتهت واحدة منهم بالتعادل السلبي.

- لوك شاو صنع 50 فرصة تهديفية في الدوري خلال عام 2021 .. لا يوجد لاعب أخر في المسابقة صنع عدد فرص أكبر خلال نفس الفترة. الظهير الأيسر الإنجليزي صنع 11 فرصة خلال أخر مباراتين له في الدوري.

- مانشستر يونايتد لم يخسر في أخر 24 مباراة لعبها خارج قواعده في البريميرليج .. فقط أرسنال (27، خلال الفترة بين 2003 و2004) لم يخسر عدد مباريات أكثر خارج قواعده في عهد المسابقة.

- أصبح إيلان ميلييه (21 عامًا و54 يومًا)، حارس ليدز يونايتد، هو أصغر حارس مرمى في عهد البريميرليج يحقق 10 شباك نظيفة، محطمًا الرقم السابق بأسم جو هارت (21 عامًا و134 يومًا)