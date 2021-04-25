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إسماعيل يوسف يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي وعبدالله السعيد

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى إسماعيل يوسف، نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة النادي السابق، كواليس مفاوضات النادي مع أحمد فتحي وهو لاعباً في الأهلي.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات تليفزيونية: «مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي كان عن طريق الهاتف وليس الاجتماع به مثل عبدالله السعيد».

وأكمل: «أحمد فتحي طلب من إدارة الزمالك مهلة لمدة 48 ساعة من أجل الرد على طلب التعاقد معه ولكنه لم يرد علينا بعد ذلك».

وعن صفقة عبدالله السعيد: «إجتمعنا مع اللاعب وكان لدية رغبة كبيرة في اللعب لنادي الزمالك وبالفعل حصل على 40 مليون جنيه وقام بردهم عقب تجديد تعاقده في الأهلي».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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