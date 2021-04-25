اخبار الرياضه

تامر عبد الحميد: كارتيرون طعن الزمالك في ظهره

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: كارتيرون طعن الزمالك في ظهره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر عبدالحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه رفض رحيل البرتغالى باتشيكو عن تدريب الزمالك وكذلك عودة الفرنسي كارتيرون.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات إذاعية: «كنت ضد رحيل باتشيكو عن الزمالك، مدرب متميز، وقصة السيطرة على غرفة خلع الملابس دور مدير الكرة ومفيش نادى في العالم معندوش أزمات في أوضة اللبس».

وأضاف تامر عبدالحميد: «أزمات أوضة اللبس كان مبرر الزمالك لإقالة باتشيكو وحجة للإطاحة بالمدرب من منصبه، فهو قرار خطأ».

وأكمل نجم الزمالك الأسبق: «كنت ضد عودة كارتيرون للزمالك لانه طعن النادى من شهور قليلة في ضهره وتخلى عنا في وقت صعب رغم دعم الإدارة السابقة له».

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا