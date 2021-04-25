شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد: كارتيرون طعن الزمالك في ظهره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر عبدالحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه رفض رحيل البرتغالى باتشيكو عن تدريب الزمالك وكذلك عودة الفرنسي كارتيرون.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات إذاعية: «كنت ضد رحيل باتشيكو عن الزمالك، مدرب متميز، وقصة السيطرة على غرفة خلع الملابس دور مدير الكرة ومفيش نادى في العالم معندوش أزمات في أوضة اللبس».

وأضاف تامر عبدالحميد: «أزمات أوضة اللبس كان مبرر الزمالك لإقالة باتشيكو وحجة للإطاحة بالمدرب من منصبه، فهو قرار خطأ».

وأكمل نجم الزمالك الأسبق: «كنت ضد عودة كارتيرون للزمالك لانه طعن النادى من شهور قليلة في ضهره وتخلى عنا في وقت صعب رغم دعم الإدارة السابقة له».